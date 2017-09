Gemeente Ten Boer doneert voor slachtoffers orkaan Irma

De gemeente Ten Boer schenkt per inwoner één euro aan de slachtoffers van orkaan Irma op Sint Maarten.

'We geven zelf het goede voorbeeld en sporen andere Groningse gemeenten en onze eigen inwoners aan om gul te geven' zegt wethouder Annie Postma.Ten Boer geeft daarmee uiting aan de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Die heeft met het Rode Kruis de afspraak gemaakt dat vijftig procent van het geld dat gemeenten via giro 5125 geven, gebruikt zal worden voor projecten gericht op structurele wederopbouw.Komende vrijdag houden Het Rode Kruis, de publieke omroepen en de commerciële omroepen de nationale actie 'Nederland helpt Sint Maarten', om geld in te zamelen voor de wederopbouw van Sint Maarten.