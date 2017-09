Groningen wil twee miljoen voor grutto en scholekster

De provincie Groningen maakt aanspraak op een een flink deel van de twintig miljoen euro die voormalig staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken eerder beschikbaar stelde voor agrarisch natuurbeheer.

Dat zei gedeputeerde Henk Staghouwer op een bijeenkomst in Stedum over agrarisch natuurbeheer. 'Wij doen ons best anderhalf tot twee miljoen euro van dat bedrag naar Groningen te krijgen.'Bij het agrarisch natuurbeheer nemen boeren, tegen vergoeding, maatregelen om het akker- en weidevogels naar de zin te maken. Dat is goed voor de biodiversiteit. Groningen loopt landelijk voorop als het gaat om deze vorm van beheer.'Maar het kan altijd nog beter', zegt Staghouwer. 'Zo staan de grutto en de scholekster nog altijd onder druk. Het geld uit Den Haag kunnen we mede gebruiken om de leefomstandigheden voor die vogels te verbeteren.'