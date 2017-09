Eerste aankoop voor aanpak Diepenring is gedaan

De gemeente Groningen heeft aan de Turfsingel in Stad tegenover het Gulf benzinestation een boot gekocht. Wethouder Roeland van der Schaaf noemt het een 'strategische aankoop'.

Het stadsbestuur wil de Diepenring flink aanpakken. In totaal moeten er 29 boten uit de Diepenring verdwijnen. Het water moet een prominentere plek krijgen in de stad. De Diepenring speelt daar een belangrijke rol in. De focus moet daar verlegd worden van wonen op het water, naar recreëren op het water.De gemeente heeft zelf vijf schepen in de Diepenring liggen. Die boten zijn aangekocht toen er plannen waren om een tramlijn in Groningen aan te leggen. De wethouder weet nog niet wat er met die boten gaat gebeuren. Het verkopen van de boot en ligplaats is een optie.