Berging auto's in parkeergarage casino: 'We hebben de hele dag nodig'

Nu de casinobrand ruim twee weken geleden is, kan de schade langzaam worden opgemaakt. Zo start bergingsbedrijf Poort donderdag met het bergen van 29 auto's in de garage van het pand.

Holland Casino haalt donderdag alle auto's uit parkeergarage

Chris Poort, mede-eigenaar van het bergingsbedrijf uit Hoogkerk, had snel in de gaten dat het niet om een eenvoudig brandje ging. 'Gedupeerden konden via hun verzekering bij ons een vervangende auto regelen en al snel meldde de één na de ander zich', vertelt Poort.In de afgelopen dagen werd er onder meer grondig onderzoek gedaan naar de staat waarin het garagepand verkeert. 'Al snel kregen we groen licht om de garage in te gaan', legt hij uit. 'Het bleek dat daar nauwelijks vuur is geweest omdat de garage vooral uit beton bestaat.'In de garage staan 29 auto's, die donderdag zullen worden weggesleept door het bergingsbedrijf. De wagens zijn nauwelijks aangetast door het vuur, al is er wel sprake van roetschade. De auto's hebben ook waterschade door het vele bluswater.Poort verwacht wel even bezig te zijn om de auto's naar Hoogkerk te verslepen. 'We hebben de hele dag sowieso nodig om alle garageverdiepingen bij langs te gaan. Misschien ook nog wel een gedeelte van de vrijdag', vermoedt Poort.Het bergingsbedrijf zal met twee bergingsauto's pendelen tussen het casino en het bergingsterrein. De auto-eigenaren kunnen nadien in overleg met hun verzekeraar bepalen waar de auto definitief naartoe wordt gebracht.