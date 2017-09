Botenverhuurder uit Stad getroffen door orkaan Irma

De orkaan die Sint Maarten in puin legde, heeft ook gevolgen voor de firma Tubbber uit de stad Groningen. Het bedrijf verhuurt tussen de zestig en tachtig luxe boten op het Caribische eiland, maar die zijn bijna allemaal verwoest.

De boten lagen in een speciale 'hurricane bay', vertelt mede-eigenaar Anne de Vries. 'Juist om ze te beschermen tegen orkanen.'Maar tegen de verwoestende kracht van orkaan Irma was niets te beginnen. 'Eén zo'n boot is ongeveer 300.000 euro. Er is dus voor miljoenen aan schade.'Een flinke klap voor Tubbber, dat nu alles op alles moet zetten om ervoor te zorgen dat het in de eindejaarsperiode weer voldoende boten kan verhuren. Want dat is de drukste periode van het jaar voor het bedrijf.'Maar ik ben vol vertrouwen', zegt De Vries. 'Iedereen is blij na Kerst, wij ook.'