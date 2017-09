PvdA blij met nieuw fonds voor jongeren met schulden

De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (BMWE) zetten een fonds op van 100.000 euro voor jongeren met schulden. De Partij van de Arbeid in Bedum is blij dat de gemeenten jongeren met problematische schulden perspectief willen bieden.

In het aangepaste minimabeleid van de Hogeland-gemeenten willen de colleges geld reserveren voor jongvolwassenen die bijvoorbeeld schulden bij de zorgverzekeraar, DUO, de Belastingdienst of het Centraal Justitieel Incassobureau hebben.



Dakloos

De jonge doelgroep is een belangrijk punt voor de PvdA in Bedum. De partij vroeg hier daarom in het voorjaar aandacht voor in het veranderde beleid.



Fractievoorzitter Jaap Heres is blij dat er door de colleges aan de oproep gehoor is gegeven. 'De schulden belemmeren jongeren bij het afronden van hun opleiding of vinden van werken. Ze hebben stress en raken in een neerwaartse spiraal en worden soms zelfs dakloos.'



Het aantal dakloze jongeren is gestegen van 8.000 in 2015 naar 12.000 in 2016. Dat blijkt uit recente cijfers van het CBS.



Geen cadeautje

Deelname aan het fonds staat open voor jongvolwassenen die buiten de reguliere schuldhulpverlening vallen. De gemeente neemt de schulden tijdelijk over. Maar de jongeren moeten verplicht deelnemen aan een educatie- en begeleidingstraject om de financiën weer op orde te krijgen. Ze krijgen daarbij hulp van kredietbanken en hulpverleners van maatschappelijk werk, zoals Humanitas en Jongerenwerk.



'De jongeren kunnen niet achterover zitten. Het is bedoeld om de schulden niet verder op te laten lopen en de jongeren de kans te bieden weer grip te krijgen op hun leven.'



Goed idee?

De BMWE-gemeenteraden mogen nog iets vinden van het fonds. Dit staat op de agenda voor de eerstvolgende raadsvergaderingen.