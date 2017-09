Onderhandelingen nieuw schade-protocol slepen zich moeizaam voort

Op 1 juli zou het al klaar moeten zijn, maar er ligt nog steeds geen nieuw schadeprotocol voor het aardbevingsgebied. Sterker nog: een akkoord lijkt ver weg.

De verwachting is dat de worsteling voorlopig nog niet ten einde is. 'De onderhandelingen zitten in een impasse', concludeert Susan Top van het Groninger Gasberaad.De nieuwe regeling moet er komen, nadat de NAM eind maart al uit de schade-afwikkeling is gestapt. Er wordt nu al een klein half jaar vruchteloos over onderhandeld en gesteggeld.Er ligt inmiddels wel een derde concept: 'schade 2.0'. Maar dat is recent door meerdere specialisten met de grond gelijk gemaakt.Zo laat de Arbiter Bodembeweging er geen spaan van heel. De oud-rechters concluderen dat de NAM ondanks allerlei mooie beloftes nog steeds een vinger in de pap heeft bij de schade-afwikkeling.Als klap op de vuurpijl heeft ook een commissie onder leiding van jurist Alfred Hammerstein weinig goede woorden over voor het concept-protocol.In een advies aan de maatschappelijke organisaties wijst hij er nadrukkelijk op dat de rol van de staat bij schade-afwikkeling onderbelicht blijft. Ook stelt de oud-raadsheer van de Hoge Raad vast dat bij de afhandeling van schade nog steeds te veel wordt vastgehouden aan een technische benadering. 'En dat werkt niet.'Met als gevolg dat Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders opnieuw naar de tekentafel moet. En maar weer eens in overleg moet met een tot nu toe halsstarrige rijksoverheid.Bij de verdere onderhandelingen vindt hij de Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad tegenover zich. Ze staan op scherp en eisen dat er ook daadwerkelijk iets wordt gedaan met de niet malse kritiek van de arbiters en Hammerstein.Donderdag zitten de betrokkenen weer eens om tafel. Hoog zijn de verwachtingen niet.Of zoals het gasberaad laat weten: 'Er is nu maar één uitweg meer uit de impasse en die sleutel ligt op de formatietafel in Den Haag. Als dáár straks geen betekenisvolle beweging wordt gemaakt dan is, alle verstandige adviezen van alle knappe koppen ten spijt, alles voor niks geweest. Laat Groningen dat gebeuren?'Ook NCG Alders lijkt vooral te wachten op een nieuw kabinet. Gevraagd om een reactie op de geconstateerde impasse in de onderhandelingen, verwijst hij naar het uitblijven van een schadefonds.'Alleen het toekomstige kabinet kan een besluit nemen over het schadefonds. De conclusie over de instelling en de voeding van een schadefonds is slechts een eerste stap. Vervolgens is tijd nodig om tot de formele instelling van het fonds te komen', laat Alders weten.Om eraan toe te voegen dat mensen met nieuwe schades niet de dupe mogen worden van het uitblijven van een nieuwe regeling. 'Dit betekent dat we met de betrokken partijen moeten bekijken hoe schades in de tussentijd kunnen worden afgehandeld, waarbij in ieder geval duidelijk is dat de NAM daarbij geen rol speelt en de bewoner centraal staat.'