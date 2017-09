Vindicat en rugbyclub GSRC krijgen officiële waarschuwing na illegaal slaapfeest

De gemeente Groningen heeft studentencorps Vindicat en rugbyclub GSRC een officiële waarschuwing gegeven nadat er een illegaal slaapfeest is gehouden op sportpark Corpus den Hoorn. Voor de rugbyers kan het verstrekkende gevolgen hebben.

De gemeente gaat binnenkort met het bestuur van de GSRC in gesprek. Er is namelijk iets gebeurd wat niet mag: overnachten op Corpus. Het feit dat het wel is gebeurd vindt de gemeente de verantwoordelijkheid van GSRC omdat de club toestemming heeft gegeven voor het slaapfestijn. De gemeente is eigenaar van Corpus. Met de waarschuwing richting de sportclub heeft de gemeente het zogenoemde schadeprotocol in werking gesteld.Dat protocol heeft drie opties. Of het blijft bij een waarschuwing of er wordt een schorsing van een maand opgelegd. De club mag dan een maand lang geen gebruik maken van de velden. De derde optie is het meest vergaand; de club wordt dan definitief verwijderd van sportcomplex Corpus den Hoorn.De rugbyclub is een subvereniging van Vindicat. Vorige week gaf een groep vrouwelijke Vindicaters een slaapfeest op het sportcomplex. Dat feestje werd gehouden op het veld van GSRC, ook de kleedkamers werden gebruikt. Medewerkers van Sport050, het sportloket van de gemeente, hadden de Vindicaters tweemaal verteld dat slapen op Corpus verboden was.Ondanks die waarschuwing bleef de groep vrouwen toch slapen op het sportcomplex. De gemeente heeft ook Vindicat een waarschuwingsbrief gestuurd. Het slaapfeestje zal voor het studentencorps geen verdere gevolgen hebben.De feestvierende Vindicaters lieten het sportcomplex op een dusdanige manier achter dat de gemeente was genoodzaakt om een schoonmaakploeg in te huren. Die hebben de kleedkamers schoon moeten maken. Volgens andere gebruikers van het sportpark was het een vieze bende en zat er poep op de muren.De schoonmaakkosten wil de gemeente ook verhalen op GSRC. De sportambtenaren hebben door de gevolgen van het slaapfeest ook extra uren gemaakt. Die uren zal de gemeente ook in rekening brengen bij de rugbyers.