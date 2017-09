Auto te water bij Euvelgunne

(Foto: Martin Nuver/112Groningen)

Een auto is woensdagavond in het water beland bij Euvelgunne. De automobilist is vanaf Hoogezand richting het Julianaplein uit de bocht gevlogen.

Het slachtoffer is per ambulance en in onbekende toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.