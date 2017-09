Historisch museum in Stad weer een stapje dichter bij

(Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Het zogenaamde Pomphuis aan de Hoge der Aa in Stad wordt, als de gemeenteraad akkoord gaat met een krediet, het horecadeel van het Noordelijk Scheepvaartmuseum.

Geschreven door Reinder Smith

Verslaggever

Dat museum, bij het Pomphuis om de hoek, is bezig zichzelf om te vormen naar een historisch museum. Dit plan past daar goed in.



Door de uitbreiding aan het water hoopt het museum dat in de nauwe Brugstraat zit meer zichtbaar te worden en zo meer bezoekers te trekken.



In 1873 gebouwd

Het Pomphuis werd in 1873 gebouwd om water in de riolen te pompen, om ze op die manier door te spoelen. In 1927 werd het gebouw overgenomen door de brandweer, die het gebruikte om de bluskelders onder de marktpleinen van Stad te vullen. Later fungeerde een deel als woonhuis, maar de laatste jaren stond het leeg.



Het Scheepvaartmuseum kocht het gebouw drie jaar geleden met behulp van een legaat en verkoopt het nu weer aan het Groninger Monumentenfonds. Dat heeft meer ervaring met de exploitatie van een monument als horecabedrijf. Zo komt er weer geld vrij voor de ontwikkeling van het historisch museum.



Het Pomphoes

Het Monumentenfonds op haar beurt verpacht het gebouw weer aan een horecaondernemer die het onder de naam 'Het Pomphoes' gaat exploiteren, inclusief het terras dat aan het water van de Hoge der Aa komt.



Als alles volgens plan verloopt zal de verbouwing in 2018 plaatsvinden en de opening in het jaar daarop.