Stad rekent op formatie voor oplossing voor bed-bad-brood

De partijen aan de formatietafel in Den Haag hebben het ook over de financiering van de bed-bad-broodvoorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers zoals in de stad Groningen.

Dat zei wethouder Ton Schroor woensdag tegen de gemeenteraad. Hij hoopt dat de VVD, D66, ChristenUnie en het CDA bepalen dat het rijk weer gaat betalen voor de opvang. 'Zo niet, dan zou het me diep teleurstellen.'Eind vorig jaar besloot staatssecretaris Dijkhoff dat het rijk niet langer betaalt voor de opvang. Sindsdien doet de gemeente Groningen het dan maar zelf. Het gaat nu om ruim 720.000 euro voor augustus, september en oktober van dit jaar. Dit is voor de meerderheid van de gemeenteraad akkoord.De Raad en het college rekenen er wel op dat er uiteindelijk weer geld voor beschikbaar gesteld wordt in Den Haag. Glimina Chakor van Groen Links: 'Bed bad en brood is een grondrecht. Maar we verzoeken het college wel in Den Haag te lobbyen voor financiële dekking.'Ondertussen is de wethouder bezig met ideeën om het aantal gebruikers van de noodvoorziening terug te brengen. Daar wonen nu zo'n driehonderd mensen. Volgens Schroor komen de meesten uit asielzoekerscentra in onze provincie. Hij heeft de burgemeesters van de Groningse gemeenten nu gevraagd te voorkomen dat uitgeprocedeerde asielzoekers het asielzoekerscentrum uitgezet worden. Dit kunnen ze doen op grond van openbare orde en veiligheid.De gemeente Utrecht doet dit al langer. Als Groningse burgemeesters dat ook zouden doen dan krijgt de bed-bad-broodvoorziening in de stad minder bewoners. Schroor: 'We moeten kijken of we samen een oplossing kunnen vinden.'In de bed bad broodvoorziening aan de Helsinkiweg worden asielzoekers opgevangen die uitgeprocedeerd zijn, maar niet zomaar kunnen worden uitgezet. De gemeente voorkomt met de opvang dat ze op straat terecht komen. In de opvang wordt gewerkt aan de toekomst. Dit kan alsnog een terugkeer betekenen naar eigen land, maar ook bijvoorbeeld een nieuwe asielaanvraag.