Titelverdediger Boomstra met nog twee Stadjers naar het WK dammen

Roel Boomstra (Foto: Carl Hoekstra/RTV Noord)

Stadjers Roel Boomstra, Wouter Sipma en Wouter Wolff doen mee aan het WK dammen, dat van 1 tot en met 15 oktober in Estland wordt gehouden.

Boomstra (24) is de titelverdediger. Hij veroverde vorig jaar in eigen land de wereldtitel, na een tweekamp met Jan Groenendijk.



Sipma (24) was de secondant van Boomstra, toen hij wereldkampioen werd. Zelf werd hij vorig jaar vijfde op het Europees kampioenschap. Wolff (18) is de juniorenwereldkampioen van 2016.



Negen voorrondes

De Nederlandse delegatie die afreist naar de Estse hoofdstad Talinn bestaat uit dertien mannen en twee vrouwen.



Zij spelen vanaf 1 oktober negen voorrondes. Na die voorrondes gaan twaalf spelers door naar de finalerondes, die vanaf 8 oktober plaatsvinden. Daarin spelen de twaalf overgebleven dammers allen één keer tegen elkaar.



Tweekamp

De laatste partij wordt op zondag 15 oktober gespeeld, waarna de wereldkampioen wordt gehuldigd. De winnaar krijgt het recht om Roel Boomstra in 2018 uit te dagen voor een tweekamp om de titel. In het geval Boomstra winnaar wordt van het komende WK, mag de nummer twee -van de titelstrijd hem uitdagen.