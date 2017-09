'Verlies van oorlogsmuseum aan Grootegast is jammer'

Het aangekondigde vertrek van het Museum Canadian Allied Forces uit de stad Groningen naar Grootegast is jammer.

Dat is het breed gedeelde gevoel in de Groninger gemeenteraad.Oprichter Heiko Ates maakte bekend met zijn museum te verhuizen naar Grootegast. Reden is dat hij huur moet gaan betalen voor zijn loods waar hij sinds 2010 gratis zit. Dat bedrag kan het museum, dat geen entree heft, niet ophoesten.Het vertrek van het museum uit de stad valt partijen in de gemeenteraad zwaar. Amrut Sijbolts van de Stadspartij: 'Ik kan het college feliciteren. Ze heeft de slag om het museum gewonnen.'Nog moeilijker verteerbaar zou het zijn dat het pand vervolgens ook nog eens leeg staat, merken sommigen op. Bert Dijkhuizen van 100 % Groningen: 'Als het het college niet lukt een huurder te vinden die 60.000 euro per jaar wil betalen, dan is dit wel hele wrange geschiedenis.'Maar Paul de Rook verwacht dat het goed komt. 'Leegstand is niet de doelstelling.'Oprichter Heiko Ates berust in de verhuizing. 'Ik ben blij dat er andere gemeenten zijn die de cultuurhistorie koesteren.'