Buurtbewoners niet blij met locatie nieuwe basisschool

Een aantal inwoners van Bedum is niet blij met de nieuwe locatie van de Togtemaarschool. Ze vinden dat de school op de huidige locatie opnieuw gebouwd kan worden.

Het huidige gebouw is niet aardbevingsbestendig en moet daarom worden gesloopt. Nieuwbouw bleek goedkoper dan versterking. Het nieuwe complex komt iets oostelijk van de huidige locatie aan de Vlijt in Bedum; daar waar nu de skatebaan/het basketbalplein liggen. De kinderen krijgen tijdens de werkzaamheden tijdelijk les in een tijdelijke onderkomen aan Ter Laan.'We wonen hier al 40 jaar met plezier. Als we hadden geweten dat we straks uitkijken op hoogbouw dan hadden we het huis nooit gekocht', laat de familie Lauxen weten. Net zoals een aantal andere buurtbewoners hebben ze de gemeente een boze brief gestuurd.Ze vinden dat de school op de huidige plek moet blijven. 'Daar is genoeg ruimte. De gemeente Bedum vindt dat hoogbouw hier prima past. Dit is een kwestie van wansmaak.'De buurt zit niet te wachten op een school van negen meter hoog met twee verdiepingen en vinden dat ze niet goed geïnformeerd zijn. De buurtcommissie Bazuinslaan/De Vlijt heeft zich ook tegen de plannen uitgesproken.De gemeente laat weten dat er een informele bijeenkomst is geweest over de plannen. Ze heeft voor deze locatie gekozen omdat sloop en nieuwbouw elkaar dan niet in de weg zitten. Bedum hoopt dat de kinderen zo snel mogelijk in het nieuwe gebouw aan de slag kunnen. Er komt nog een officiële inspraakavond voor de omwonenden.Bedum is bezig met alle scholen in het dorp aardbevingsbestendig te maken. De aanpak van de Togtemaarschool is de laatste in de rij. Op 21 september vergadert de gemeenteraad over de plannen voor de Togtemaarschool.