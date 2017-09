Berging auto's uit parkeergarage Holland Casino; één auto blijft staan (update)

Een auto blijft voorlopig in de parkeergarage onder het Holland Casino in de stad Groningen staan. Op de auto is asbest gevonden.

Het casino weet niet of de asbestresten van de brand komen of dat er een andere oorzaak is, zegt woordvoerder Lukas Burgering van het Holland Casino. In de garage heeft namelijk nauwelijks brand gewoed. De auto is helemaal ingepakt. Het casino bekijkt later wat er met de auto moet gebeuren. De eigenaar is op de hoogte gesteld.Bergingsbedrijf Poort is donderdagmorgen begonnen met de berging van de 29 auto's uit de parkeergarage.Bijna drie weken geleden ging het casino in vlammen op. Vanwege instortingsgevaar was de parkeergarage sindsdien niet meer toegankelijk.Na uitgebreid onderzoek kwam er groen licht voor de berger om de auto's weg te halen. Die gaan naar het bergingsterrein. De eigenaren kunnen vervolgens, in overleg met hun verzekeraar, bepalen waar hun auto definitief naar toe wordt gebracht.De wagens zijn nauwelijks aangetast door het vuur; er is wel sprake van roetschade. De auto's zijn ook beschadigd door het vele bluswater.