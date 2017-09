Ouders maken zich zorgen over hardrijders in nieuwbouwstraat

(Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Bewoners van de Kuifeend in Bedum zijn de hardrijders in hun straat zat. Ze vragen de gemeente actie te ondernemen.

Daarom hebben ze een comité opgericht: 'De Kuifeend moet veiliger'. De oprichters hebben de gemeente middels een brief gevraagd om verkeersmaatregelen te nemen.



54 kinderen

'Af en toe wordt hier echt heel hard gereden. Vooral in de ochtenduren en aan het eind van de middag gebeurt dat. Als bewoners en vooral als moeders, maken wij ons zorgen. Er wonen hier 54 kinderen. Gelukkig is er nog nooit wat gebeurd', vertelt Maria de Jager.



'Vooral in de zomerperiode, als het mooi weer is en de kinderen buitenspelen, levert dat nog wel eens gevaarlijke situaties op', vult Jantina Koster aan.



Stickers

Het comité zocht ook contact met Veilig Verkeer Nederland. Die kwam met de tip om alle containers in de straat te bestickeren. En dus prijken er sinds donderdagochtend allemaal stickers met '30', de maximum toegestane snelheid, op de biobakken.



Overigens staan her en der in de nieuwbouwwijk van Bedum al wel betonblokken om de snelheid eruit te halen. 'Maar daar rennen soms kinderen achter vandaan en dat kan ook heel gevaarlijk zijn', vertelt De Jager.