Rondje Groningen: Dansen met Máxima

Een keer per dag, om 21.00 uur, struint RTV Noord naar de leukste en meest opmerkelijke berichten uit Stad en Ommeland. Vandaag worden rake klappen uitgedeeld in Rondje Groningen.

Kalvijn Boerma (20), geboren en getogen in Meedhuizen, vertelde vorig jaar aan ondernemersmagazine Sprout dat hij met zijn YouTube-kanaal een omzet draaide van vier ton. Maar nu hij een 'motion designer' zoekt, blijkt hij geen budget te hebben.Kalvijn komt er niet goed vanaf, maar Un Ique veegt op Facebook Vindicaters de mantel uit en zij krijgt nogal wat bijval.De gemeente Groningen maakte vanmiddag bekend dat Koningsdag volgend jaar wordt gevierd in de stad. 'ZM Willem-Alexander' heeft wel een voorwaarde gesteld aan zijn bezoek.Zou koningin Máxima, net als tijdens haar bezoek aan Warffum en Groningen in 2004, een dansje maken?Een bewoner van de Noorderbinnensingel in de stad is boos op de onbekende die zijn autospiegels heeft vernield . Hij lijkt niet het enige slachtoffer te zijn.Nog een vandaal, maar dan van een andere orde. De eerste herfststorm van dit jaar heeft ervoor gezorgd dat de ijsvereniging in Leek haar kantine kwijt is.Ook worden via Twitter nog veel meldingen gedaan van omgevallen bomen.Maar het herfstweer zorgt ook voor mooie plaatjes. Veel inwoners van onze provincie hebben genoten van regenbogen.Als je de dag na de storm weer tevoorschijn komt, moet je natuurlijk wel goed uitkijken! Stadsblog Sikkom zag honderden, misschien wel duizenden teddyberen op het Hereplein in Stad.Bij Grand Café de Bastille in Stad kwam een groep van 190 studenten op bezoek. En dat ging een stuk gemoedelijker dan de invasie bij het sushirestaurant door een groep Vindicaters, waarover deze week een hoop te doen was...