Sint Maarten-donatie toegelicht: 'Onze financiële positie is verbeterd'

Het initiatief van de gemeente Ten Boer om per inwoner een euro te doneren aan slachtoffers van orkaan Irma, kan niet overal in de gemeente op bijval rekenen.

Gemeente Ten Boer doneert voor slachtoffers orkaan Irma

Ten Boer is financieel weer gezond

Onder meer via social media laten sommige inwoners zich met gemengde gevoelens uit over de donatie. Aanleiding is de financiële positie van de gemeente Ten Boer, die tot voor kort allesbehalve rooskleurig was.Wethouder Annie Postma snapt de opmerkingen, maar wil ze graag nuanceren. 'De gemeente Ten Boer heeft inderdaad drie jaar onder toezicht gestaan. Maar onze financiële positie is inmiddels aanzienlijk verbeterd.''7000 euro lijkt misschien veel, maar op de gemeentelijke begroting is deze donatie prima te overzien. We overleven deze uitgave wel', vervolgt Postma.Ze hoopt dan ook dat de inwoners van de gemeente Ten Boer de donatie in het juiste perspectief willen zien. 'En als het even kan, doe dan zelf ook een bijdrage', besluit de wethouder. 'Ze hebben het op Sint Maarten keihard nodig.'