'Doe jij het licht uit?' 80 jaar Jacques d'Ancona

'Ik was op een feest in gesprek met een dame en toen voelde ik het bankje bewegen. Ik keek naast me en dacht: 'Oh, die zeikerd van de Soundmix Show.' Uiteindelijk hadden we een heel leuk en hilarisch gesprek en de avond eindigde met een afspraakje voor een theatervoorstelling.'

Hans Langhout, de partner van Jacques d'Ancona, is één van de mensen die aan het woord komt in de documentaire 'Doe jij het licht uit?'. De docu is gemaakt ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van d'Ancona op vrijdag 15 september.Drie studenten Communicatie aan de Hanzehogeschool in Groningen hebben d'Ancona van februari tot en met juni met de camera gevolgd. Ze hebben met verschillende personen uit zijn omgeving gesproken. Naast Langhout komen bijvoorbeeld Henny Huisman (presentator Soundmix Show), cabaretier Bert Visscher (die al sinds zijn veertiende wordt gevolgd door d'Ancona) en Pieter Sijpersma (voormalig hoofdredacteur Dagblad van het Noorden) aan het woord.De makers van de docu, Leanne Hansma, Arjen van der Veen en Sergej in 't Veen, konden voor hun specialisatie Mediastiek kiezen uit verschillende opdrachten. Eén van de 'projecten' was Jacques d'Ancona. Sergej in 't Veen: 'We hebben voor Jacques gekozen, omdat we erg geïnteresseerd waren in zijn leven en hem als persoon. Dit kwam hoofdzakelijk doordat we merkten dat haast iedereen wel een mening over hem heeft. Sommigen vinden hem negatief, streng en kritisch; anderen hebben bewondering voor zijn werk en kennis. Dit maakte het extra interessant om uit te zoeken wie de man Jacques d'Ancona nu eigenlijk is.'De documentaire is hier boven te bekijken. Voorlopig blijft hij beschikbaar op onze site.