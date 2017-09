Langeleegte krijgt kunstgras: 'Als grote amateurclub moet je wel'

Met een shovel worden de eerste graszoden verwijderd. De Langeleegte in Veendam wordt omgeturnd tot sport- en leerpark, inclusief kunstgras.

Veendam 1894, een voetbalclub met ongeveer zeshonderd leden, krijgt een plek in het voormalig stadion van Veendam.Peter Feiken van Veendam 1894 is erg blij dat de gemeente heeft ingestemd met kunstgras. 'De publieke opinie is natuurlijk heel erg tegen kunstgras. Kijk bijvoorbeeld maar naar de Eredivisie. Maar als grote amateurclub heb je toch wel kunstgras nodig.'De woordvoerder van de voetbalclub vervolgt: 'Op deze manier kunnen we ook met slecht weer door blijven trainen. Dat was een grote wens van onze technische staf.'De voetbalclub is niet de enige partij die een nieuw onderkomen krijgt op de Langeleegte. 'Er komt een wielerbaan, de judoclub gaat er trainen en middelbare school Winkler Prins verhuist hierheen', vertelt wethouder Henk Jan Schmaal.Volgens hem is deze combinatie essentieel. 'We willen jongeren laten sporten, maar dan moeten we wel wat te bieden hebben. Hier komt een mooie mengeling van onderwijs en sport.'