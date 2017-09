Lopend Vuur: Ik was vroeger ook een pestkop

Pesten is van alle tijden. Maar op Schiermonnikoog willen ze er een eind aan maken. Alle eilanders worden betrokken bij het aanpakken van pesten. Onder meer scholen en sportverenigingen werken daarbij samen met het KiVa-project.

KiVa is een Fins programma voor scholen, dat gericht is op het versterken van sociale cohesie. Want niet alleen kinderen pesten; ook volwassenen doen het. Vorig jaar kwam naar buiten dat meer dan een miljoen Nederlanders het slachtoffer is (geweest) van pestgedrag op het werk.