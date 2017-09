Woldendorp en Spijk krijgen bevingsbestendige kindcentra

In Woldendorp en Spijk worden komend jaar nieuwe kindcentra gebouwd. Hierin komen scholen die op dit moment nog niet in aardbevingsbestendige gebouwen zitten.

