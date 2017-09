Woldendorp krijgt bevingsbestendig kindcentrum

In Woldendorp wordt komend jaar een nieuw kindcentrum gebouwd. Hierin komen de basisscholen van Woldendorp en Termunten en de kinderopvang Kids2B.

Eerder werd al bekend dat de scholen een tijdelijk onderkomen zouden krijgen in Woldendorp. Nu stelt het college dus voor om hier een aardbevingsbestendig kindcentrum van te maken.Basisscholen De Woldrakkers in Woldendorp en De Munte in Termunterzijl zijn met ingang van dit schooljaar al gefuseerd. Het gebouw van De Woldrakkers wordt binnenkort gesloopt. Daarom worden leerlingen uit Woldendorp nu met busjes naar De Munte in Termunterzijl gebracht.Het nieuwe gebouw komt op de plek van de Woldrakkers. Volgens wethouder Jan Menninga wordt rekening gehouden met dalende leerlingaantallen in de toekomst: 'We bouwen duurzaam en flexibel, zodat ruimtes eventueel ook andere functies kunnen krijgen.'Zo zijn volgens het college combinaties mogelijk met sportclubs, dorpshuizen en bibliotheken.Het kindcentrum wordt gebouwd door het Centrum Veilig Wonen. Naar verwachting kunnen kinderen vanaf volgend schooljaar naar de nieuwe locatie. Wat er met het gebouw van De Munte in Termunterzijl gebeurt, is nog niet bekend.