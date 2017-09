Delfzijl, Appingedam en Loppersum nemen dit jaar nog besluit over fusie

Het herindelingsonderzoek naar de gevolgen van de fusie tussen de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum is afgerond.

Het onderzoek zou eerst halverwege juni klaar zijn, zodat de drie raden er in september over kunnen vergaderen. Maar de uitkomsten worden nu met enige vertraging op dinsdag 26 september aan de drie gemeenteraden gepresenteerd. Op de oorzaak van de vertraging willen de drie gemeentebesturen niet ingaan.Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst worden alle raadsleden door de onderzoekers bijgepraat over de uitkomsten van het onderzoek naar de gevolgen van een fusie tussen de drie gemeenten.De onderzoekers hebben onder meer gekeken naar de financiële gevolgen van het huwelijk, de identiteit van de gemeente en de doelstellingen voor de komende tien jaar.Het onderzoek is tot stand gekomen in opdracht van de drie burgemeesters en gemeentesecretarissen. De uitkomsten worden als advies aan de gemeenteraden gepresenteerd, zodat ze op basis daarvan een besluit kunnen nemen.Dat besluit volgt hoogstwaarschijnlijk op donderdag 16 november tijdens een speciaal ingelaste raadsvergadering. De drie raden vergaderen dan tegelijkertijd over het herindelingsonderzoek. Officieel moet het presidium van de drie gemeenten nog akkoord gaan met deze datum. Deze commissie, bestaande uit raadsleden, bepaalt namelijk de agenda van de gemeenteraad.In alle drie de gemeenten lijkt het erop dat een meerderheid voor de fusie is. In Loppersum loopt alleen de ChristenUnie nog niet echt warm. In Appingedam wil Gemeentebelangen eerst de uitkomsten van het onderzoek afwachten. Dat geldt ook voor Lijst Stulp in Delfzijl die daarnaast samen met de lokale VVD-fractie wil kijken of de nieuw te vormen gemeente de Eemshaven als bruidsschat erbij kan krijgen.Verder zijn nagenoeg alle partijen het in ieder geval met elkaar eens dat ze weinig keuze hebben. Na het mislukken van de supergemeente G7 bleef alleen de DEAL-optie met de gemeente Eemsmond over. Tot die gemeente uiteindelijk haar eigen weg koos en met de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum samensmolt tot de nieuw te vormen gemeente Het Hogeland.