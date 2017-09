Museum Nienoord zoekt kerkschatten en -verhalen

Museum Nienoord in Leek zoekt verhalen en bijzondere voorwerpen die passen bij de geschiedenis van de kerkgebouwen in het Westerkwartier.

Aanleiding is een tentoonstelling van kunstenaaer Jan Ernst Douma die 83 tekeningen maakte van alle kerkgebouwen in het Westerkwartier.Bij deze tekeningen van de buitenkant, zocht Museum Nienoord authentieke stukken, zoals boeken, kerkzilver en andere religieuze voorwerpen. Het museum wil de tentoonstelling completeren met bijdrages van het publiek.Daarom nodigt Nienoord iedereen uit om met verhalen of beeldmateriaal te komen van de Westerkwartierse kerken. Wie nog wat kerkzilver, een authentieke bundel of een bijzonder beeld heeft liggen wordt ook gevraagd om dat uit te lenen voor de tentoonstellingDe tentoonstelling 'Jan Ernst Douma ~ 500 jaar reformatie in het Westerkwartier' loopt van eind oktober tot medio maart.