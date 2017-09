Overbodige spoorbrug wordt weggetakeld

(Foto: Jan Been)

De oude spoorbrug over het Van Starkenborghkanaal bij Zuidhorn wordt op zaterdag 7 oktober weggetakeld. De brug is overbodig geworden.

De stalen brug uit de jaren dertig van de vorige eeuw ligt in de spoorlijn Groningen-Leeuwarden. Sinds begin juli ligt de nieuwe, veel grotere brug ernaast. Op maandag 2 oktober gaan de eerste treinen daar over.



Scheepvaart stilgelegd

De werkzaamheden op 7 oktober beginnen om zeven uur 's ochtends. De scheepvaart op het Van Starkenborghkanaal wordt dan stilgelegd.



Nadat de brug is weggehaald, begint de sloop van de steunpunten van de brug: de landhoofden. Die werkzaamheden gaan tot eind dit jaar duren.