Verdachte van brandstichting blijft langer vastzitten

Linda B. blijft in ieder geval nog twee weken langer vastzitten. De 27-jarige vrouw uit Groningen wordt verdacht van twee autobranden in de wijk Kostverloren in de stad.

De vermoedelijke brandstichter werd zondagavond opgepakt nadat er twee auto's in vlammen waren opgegaan. De auto's brandden kort na elkaar uit. B. is eerder al in verband gebracht met een serie branden in Haren.Naar aanleiding van de brand in Kostverloren is onrust ontstaan onder de wijkbewoners. Zij lieten eerder weten een buurtwacht in te stellen op het moment dat B. vrij zou komen en terug zou keren in de wijk.Of dat ook gebeurt, is niet duidelijk. De gemeente wacht het politieonderzoek af. Woningcorporatie Nijestee is in gesprek met onder andere hulpverleners en buurtbewoners.