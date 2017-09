Raadslid stapt over naar Seniorenpartij: 'De naam schrikt me wel een beetje af'

Raadslid Harco van Vondel van de Democratische Fractie 2016 Hoogezand-Sappemeer stapt over naar de Seniorenpartij Midden-Groningen. Van Vondel heeft naar eigen zeggen als eenmansfractie 'weinig te zoeken' in de fusiegemeente Midden-Groningen.

Na affaire Fischer weer een nieuwe fractie in Hoogezand-Sappemeer

Het raadslid staat tijdens de verkiezingen van 22 november hoogstwaarschijnlijk op de tweede plaats van de Seniorenpartij, achter lijsttrekker Klaas Hamersma.Van Vondels overstap naar de Seniorenpartij komt niet uit het niets. 'Afgelopen zomer heb ik veel gesprekken gevoerd en ben ik bij de Seniorenpartij uitgekomen. De naam schrikt me wel een beetje af: het gaat me namelijk vooral om mensen die nu rond de 50 jaar oud zijn en zich klaarmaken voor de toekomst', zegt Van Vondel.'Maar ik wil er ook zijn voor mensen die nu op leeftijd zijn', gaat hij verder. 'Ik hoop dat ik een soort spreekbuis voor ze kan worden. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat de nieuwe gemeente Midden-Groningen de ouderen niet vergeet'. Van Vondel eist overigens een flinke stem te hebben in het schrijven van het verkiezingsprogramma van de Seniorenpartij. 'Als ik te veel concessies moet doen, kan dat alsnog een probleem opleveren'.Van Vondel is eerder van partij gewisseld: hij stapte in 2016 uit de raadsfractie van D66. Ook met die partij heeft hij afgelopen zomer gesproken, om te kijken of ze toch weer samen verder kunnen gaan. 'Het is gebleken dat we dat niet gaan doen. Er is daar een beleid uitgezet waar ik niet in pas.'Maar Van Vondel blijft wel lid van D66. Een aparte situatie dus: lid zijn van de ene partij, maar voor een andere partij op het stembiljet staan. Toch vindt hij dat zelf niet zo gek. 'Dat doen veel meer mensen. Die zijn lid van een landelijke partij, maar zitten voor een lokale partij in een gemeenteraad. Al kan het best zijn dat ik uiteindelijk mijn lidmaatschap bij D66 opzeg. Daar moet ik nog over nadenken'.Wat er ook gebeurt, Van Vondel zit tot het einde van dit jaar in de Hoogezandster gemeenteraad voor de Democratische Fractie. Hij volgt dus niet het voorbeeld van René Rook. Dat raadslid zit sinds deze week al namens zijn nieuwe partij Leefbaar Midden-Groningen in de gemeenteraad. Zijn oude partij Roodgewoon raakte hiermee zijn enige zetel kwijt. 'De kiezer mag straks beslissen of dat een verstandige keuze van hem is geweest', zegt Van Vondel.