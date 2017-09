Vliegensvlug naar het kampioenschap met hulp van een drone

Met een drone je wedstrijd filmen vanuit de lucht. Dat doen de dames van voetbalvereniging HS'88 uit Hoogezand. En dat alles met maar één doel, het felbegeerde kampioenschap.

De Hoogezandsters spelen op dit moment vierde klasse, de op één na laagste klasse van het damesvoetbal. Maar dat maakt de speelsters en staf niet minder ambitieus. 'Het is zeker niet te serieus', zegt trainer Patrick Santing. De trainer coacht de dames dit seizoen voor het eerst.Het elftal wil dit seizoen promoveren naar de derde klasse. Vorig jaar werden ze tweede en grepen ze net naast de titel. Daarom pakken ze het dit seizoen professioneel aan.'Je wilt wat, dan heb je misschien dit soort methodes ook wel nodig om iets te bereiken', zegt Santing.Volgens de trainer gaat er al veel goed, maar zijn er ook zeker wat verbeterpunten. 'Punten die je in de wedstrijd zelf niet ziet', zegt aanvoerder Maaike Weender. Ze speelt nu vijf jaar bij de club.'Op maandag denk je dat je een goede wedstrijd hebt gespeeld, maar op de beelden zie je dan bijvoorbeeld dat je tijdens de opbouw niet goed staat.'Over of het kampioenschap dan afhangt van zo'n technisch hoogstandje is de trainer duidelijk. 'Je moet het natuurlijk nog wel op het veld laten zien', zegt Santing lachend. Ook kan de club nog wel wat speelsters gebruiken.Tot die tijd is het roeien met de riemen die ze hebben. Of eigenlijk vliegen met een drone die ze hebben. 'Aan het einde van het seizoen gaan we dit nog een keer doen en dan zullen we zien of we beter zijn geworden', besluit Weender.