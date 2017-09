Wie mist een zwarte urn met as?

(Foto: Flickr/Ramon Vasconcellos (Creative Commons))

De politie in Stadskanaal is op zoek naar de eigenaar van een zwarte urn. Op de Noordzijde in Gasselternijveen is donderdagmiddag de urn gevonden met daarin zakjes as.









Onlangs werden ook al twee urnen gevonden. In de haven van Wehe den Hoorn vonden passanten twee urnen met as. Het is niet duidelijk of de eigenaren daarvan inmiddels gevonden zijn.



