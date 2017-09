Groningen maakt balans op na storm

(Foto: Rik Plaggemars)

Bij de gemeente Groningen zijn woensdag 125 meldingen binnengekomen over omgewaaide bomen en afgewaaide takken.

Medewerkers van de gemeente zijn tot in de avond bezig geweest om takken en bomen in de stad en Ten Boer op te ruimen. De komende dagen gaan de opruimwerkzaamheden verder.



Wegen afgezet

Op een aantal plekken in de stad zijn woensdag wegen afgezet vanwege de kans op afbrekende takken. Inspecteurs bekijken de bomen en als het kan, worden de straten weer vrijgegeven. Dat is onder meer het geval op delen van de Hunzedijk, de West-Indische kade en het Sleedoornpad.



Monumentale linde

Volgens de gemeente hebben ook verschillen monumentale bomen schade opgelopen. Een monumentale linde in het Noorderplantsoen waaide bijvoorbeeld om.



In de stad Groningen staan ruim 100.000 bomen op gemeentegrond. Ze worden eens in de vier jaar geïnspecteerd. Als het nodig is, gebeurt het vaker.