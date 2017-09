Noord Vandaag: 'Ik kan me voorstellen dat je dan euthanasie pleegt'

Oorsuizen. Ina Poppen heeft al jaren last van deze vervelende aandoening. Hoe komt dat, en wat is er aan te doen? Een indringend gesprek over de impact die oorsuizen heeft op haar leven. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

- Een feest voor oranjefans.wordt in Groningen gevierd. Aan tafel blikken we vooruit met oranjevereniging Oranje Naussau. En we kijken naar dat éne memorabele moment uit 2004: een dansende prinses Máxima (Vanaf minuut 01:10).- Drie weken na de verwoestende brand staan er nog altijdin Stad. Donderdagmiddag werden ze eruit gehaald, en dat ging verrassend simpel (Vanaf minuut 04.47).- Met eenanalyseren. Dat lijkt wat voor topploegen, maar niets is minder waar. De dames van HS'88 in Hoogezand spelen in de vierde klasse, maar doen het ook (Vanaf minuut 05.43).- Donderdagavond gaat 'ie in première in de Stadsschouwburg:. Hoe staat het met de spanning van de acteurs? (Vanaf minuut 12.40).- Henk Perk is 81 en bestiert nog altijd zijn viskraam met zijn zoon, eendus. In Noord Vandaag verklapt hij zijn geheim (Vanaf minuut 16.30).Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist