Koningsdag 2018 wordt gevierd in Groningen

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima vieren Koningsdag 2018 in Groningen. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie in het Stadhuis van Groningen.

We gaan er een feestelijke en hartverwarmende dag van maken René Paas - commissaris van de Koning

Het wordt de derde keer dat de koninklijke familie de provincie Groningen bezoekt tijdens de viering van Koningsdag of de voorganger Koninginnedag.In 1990 kwam Koningin Beatrix naar Haren en Loppersum en in 2004 waren Groningen en Warffum aan de beurt. In 2013 bracht het Koningspaar een officieel bezoek aan Stad.'Wij vinden dit fantastisch, de commissaris en ik', zegt burgemeester Peter den Oudsten, met commissaris van de Koning René Paas aan zijn zijde. 'Dit past perfect bij Groningen. We zijn enorm enthousiast.''Koningsdag heeft een nieuwe invulling. Nu is er een centrumstad waar de feestelijkheden zijn, maar ook de omgeving presenteert zich. Het wordt dus Groningen en ommeland. Miljoenen mensen zullen dat bekijken.'Volgens Den Oudsten speelt de aardbevingsproblematiek 'ook een rol' bij het benadrukken van de rol van het ommeland.'Er zijn in Groningen veel mensen die lijden onder de aardbevingsproblematiek, maar we hebben een veerkrachtige bevolking die ook naar de toekomst kijkt. We hebben hier ook veel te bieden in Stad en Ommeland, het is heel mooi dat we dat kunnen laten zien. En als dat op de verjaardag van de Koning kan, heeft dat een enorme meerwaarde.'Den Oudsten weet niet waarom de keuze op Groningen is gevallen. 'Dat is een afweging van het Koninklijk Huis en het koninklijk paar samen. Wij krijgen die argumenten niet op tafel, maar vinden het wel een verstandige keuze.''Dit voelt als het winnen van de hoofdprijs', glundert Paas. 'Een prachtige kans om te laten zien wat we in huis hebben. We gaan er een feestelijke en hartverwarmende dag van maken.'Dit jaar werd het gevierd in de Brabantse stad Tilburg. Op vrijdag 27 april volgend jaar is dus de stad Groningen aan de beurt.'Waarschijnlijk wordt het programma ergens in januari, februari bekendgemaakt', denkt Den Oudsten.