Gemeente Zuidhorn: 'We zijn geen trage betaler'

(Foto: Nikki Buitendijk/Flickr)

Zuidhorn is de traagste betaler van nota's in onze provincie. Dat blijkt uit onderzoek. De gemeente zelf snapt er niks van: 'Wij herkennen ons niet in dit beeld.'

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, MKB Nederland en het bureau Dun & Bradstreet deden onderzoek naar de betalingen van alle 390 gemeenten in Nederland.



Steekproef

Wethouder Henk Bakker van de gemeente Zuidhorn is verbaasd over het resultaat. 'Wij hebben zelf een steekproef gedaan over het jaar 2016. Daarin hebben wij willekeurig honderd facturen onderzocht. Uit die gegevens blijkt dat wij er gemiddeld 21 dagen over doen en geen 49.'



Gemeenten zijn volgens de wet verplicht om nota's binnen dertig dagen te betalen.



Andere gegevens

De gemeente Zuidhorn gaat uitzoeken hoe het kan dat de drie partijen met andere gegevens komen. Bakker: 'Het kan zijn dat zij over andere gegevens beschikken, maar dat weet ik dus niet. Ik ben een beetje verrast door dit bericht.'