Gasunie en Enexis slaan handen ineen voor beter milieu

Gasunie en netbeheerder Enexis gaan samen werken aan de energietransitie, de overgang naar duurzame energiebronnen. Beide ondernemingen hebben daarover donderdagmiddag in Den Haag een samenwerkingsovereenkomst getekend.

De overeenkomst is een resultaat van de klimaatexpeditie naar Spitsbergen eerder dit jaar, waar wetenschappers en managers van grote bedrijven de gevolgen van de snelle opwarming van de aarde konden zien.Tijdens die expeditie werd al gesproken over welke bijdragen grote bedrijven als Gasunie en Enexis kunnen leveren om die opwarming tegen te gaan.Beide bedrijven hebben nu afgesproken om samen een snelle en betaalbare reductie van CO2 te realiseren. Dat willen ze doen door energiebesparingsprogramma's als Groningen Woont Slim en Buurkracht verder te ontwikkelen.Verder gaan ze werken aan een verdere inpassing van waterstof en groen gas, en gaan ze gemeenten en provincies adviseren over duurzame maatregelen.