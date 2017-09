Bodembeweging wil af van Centrum Veilig Wonen

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) moet geen rol meer krijgen bij de nieuwe aanpak van de afhandeling van schade in het aardbevingsgebied. Die eis hebben de maatschappelijke organisaties op tafel gelegd bij Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders.

De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft geen enkel vertrouwen meer in het schadebedrijf in Appingedam. 'Het is kwalitatief ver onder de maat. Wij hebben slechte ervaring met dat Centrum Veilig Wonen en de bewoners ook. Wat ons betreft verdwijnt het', zegt bestuurslid Derwin Schorren.Verder speelt de NAM volgens de maatschappelijke organisaties een veel te grote rol bij het schadebedrijf. 'Het is een organisatie die eigenlijk des NAMs is. De NAM bepaalt wat het CVW moet doen.'Het CVW regelt vanaf begin 2015 de schade-afwikkeling. De aandeelhouders zijn in handen van twee concerns: adviesbureau Arcadis en verzekeraar CED. Er is inmiddels een grote organisatie opgebouwd, met ruim driehonderd werknemers. Vraag is of daar zomaar de stekker uit getrokken kan worden.Schorren heeft daar geen boodschap aan: 'Het is niet onze verantwoordelijkheid dat daar zo'n enorme organisatie is opgetuigd.'De bodembeweging vindt het tijd worden dat Alders in zowel Den Haag als bij de NAM met de vuist op tafel slaat. 'Wij begrijpen ook wel dat het lastig is voor hem. Hij wordt door zo'n CVW steeds voor voldongen feiten geplaatst. Zoals nu die dramatische aanpak van het versterken van huizen. Maar het wordt tijd dat Alders hier tegen in actie komt.'De maatschappelijke organisaties onderhandelen al een klein half jaar met de NCG over een nieuw schadeprotocol. Dat gaat uiterst moeizaam. Toch is de bodembeweging nog niet zover dat het vertrouwen in Alders wordt opgezegd.'Wij bevinden ons wel op een doodlopend pad. Er komt een moment dat wij dat niet langer bewandelen en onze consequenties trekken. Maar zover is het nog niet. Wij hebben ook de taak om voor de belangen van onze bewoners op te komen. En dat willen wij zo lang mogelijk goed kunnen blijven doen.'Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders wil niet reageren op de felle uithaal naar het CVW. Hij wijst er op dat er nog volop wordt onderhandeld over een nieuwe regeling voor de schade-afhandeling.