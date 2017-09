Jonge Damster krijgt jeugddetentie voor beroving

(Foto: Archief/RTV Noord)

Een 18-jarige man uit Appingedam is door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot negen maanden jeugddetentie, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Hij beroofde in juni een man in Delfzijl.

Het slachtoffer moest plassen toen de Damster schreeuwde: 'Maak je zakken leeg en geef je telefoon'. Het slachtoffer wilde wegrennen, maar kwam daarbij ten val. De Damster sprong bovenop hem en dreigde hem met een mes.



Signalement

De telefoon, portemonee en wat munten uit een Delfzijlster kroeg werden meegenomen. Op basis van signalement werd de man later aangehouden. Hij had de telefoon op zak. HIj ontkende de roof en zei dat hij deze had gewonnen op de kermis. Naast de jeugddetentie moet voor de man naar passende dagbesteding worden gezocht.