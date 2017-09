Poëzieprijs voor stadsdichter van Groningen

Lilian Zielstra, de huidige stadsdichter van Groningen, krijgt de Frans Vogel Poëzieprijs. Dat heeft het bestuur van de Frans Vogel Stichting bekend gemaakt.

De Frans Vogel Poëzieprijs is een nieuwe, tweejaarlijkse prijs voor jonge Nederlandstalige dichters. De prijs moet een stimulans zijn voor jonge dichters om te gaan schrijven. Zielstra krijgt de prijs in oktober uitgereikt.Zielstra was eerder de huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen en schreef toen de dichtbundel Specimen. De jury looft Zielstra, omdat ze met een open blik schrijft over allerlei facetten van het stedelijk leven in Groningen.