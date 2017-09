'Ik hoop dat Groningen zich op Koningsdag laat zien als een mooie, tolerante stad'

'Ik hoop dat Groningen zich laat zien als een mooie, tolerante stad waar veel gebeurt. En waar de bevolking ook betrokken wordt bij het feest.'

Voorzitter Cor Boots van oranjevereniging Oranje Nassau kijkt uit naar het bezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan de stad Groningen, volgend jaar op Koningsdag.'We werden door het nieuws verrast, zoals iedereen', vertelt hij.'Het is nu nog te vroeg om te zeggen wat er allemaal precies gaat gebeuren. We gaan nu met elkaar kijken wat we kunnen voorbereiden en hoe we dat gaan doen. Het is natuurlijk de bedoeling dat het voor iedereen toegankelijk wordt.'Boots denkt dat er best mag worden stilgestaan bij de gevolgen van de gaswinning in onze provincie.'Je moet nooit weglopen voor de dingen die er gebeuren. Willem-Alexander is ook een koning van deze tijd. Maar het hoofdthema is natuurlijk feest en verjaardag. En hoe je dat in deze stad en provincie het beste kunt vieren.'