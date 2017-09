Verhuizing naar tijdelijke woning uitgesteld: 'Slapeloze nachten'

'Ik vind het gewoon zwaar kloten, om het zo maar te zeggen.' Heike van Dijken uit Appingedam zou aanstaande maandag verhuizen naar een wisselwoning, omdat zijn eigen huis aardbevingsbestendig wordt gemaakt. Maar de verhuizing gaat voorlopig niet meer door.

Veel mis: uitstel voor versterking woningen Opwierde-Zuid

Woensdag maakten Woongroep Marenland en het Centrum Veilig Wonen (CVW) bekend dat een deel van de werkzaamheden tijdelijk wordt uitgesteld. De reden is dat de aannemer de eerste acht huizen, van de in totaal 64, in een slechte staat heeft afgeleverd.Bouwbedrijf Friso krijgt nu een tweede kans en werkt momenteel aan het tweede en derde blok woningen. Als die klaar zijn wordt er eerst geëvalueerd of het aan de eisen voldoet. Tot die tijd wordt er niet begonnen aan de rest van de huizen.Daardoor moeten de bewoners van de zeven woningen die daarna aan de beurt zijn minstens zeven weken langer wachten. En dat terwijl de eersten deze week al zijn verhuisd naar hun wisselwoning. Sommigen, onder wie Van Dijken, verkassen pas volgende week.'Ik baal er enorm van. Niet alleen voor mijzelf, maar ook voor de rest van dit blok', zegt Van Dijken die tussen de verhuisdozen zit. 'Ik heb bijna alles al ingepakt. Sommige spullen staan zelfs al in mijn tijdelijke woning.'Het is de zoveelste teleurstelling voor de huurders van Marenland. Eerst liep het project al vertraging op doordat de vergunning te laat was aangevraagd en het slechte weer, gevolgd door de slecht opgeleverde huizen. Van Dijken: 'Je bent er dag en nacht mee bezig. We hebben er slapeloze nachten van.'Dat de woningcorporatie deze beslissing niet voor niets neemt, maakt de teleurstelling van Van Dijken er niet minder om. 'We hebben er enorm veel energie in gestoken. Het is niet zomaar even een doosje inpakken. We hebben heel het huis op de kop staan.'De zeven bewoners hebben nu de keuze om alsnog naar de wisselwoning te verhuizen of om in hun eigen huis te wachten tot ze aan de beurt zijn. En dat kan wel eens ergens in november worden. 'Zoals het nu lijkt, blijven we tot die tijd gewoon in ons eigen huis', zegt Van Dijken. En de spullen die al in de wisselwoning staan? 'De aannemer heeft aangeboden te helpen met verhuizen.'