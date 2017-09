Verhuizing naar versterkte woning uitgesteld: 'Slapeloze nachten'

'Ik vind het gewoon zwaar kloten, om het zo maar te zeggen.' Heike van Dijken uit Appingedam baalt enorm dat hij nog niet kan verhuizen naar een aarbevingsbestendige woning.

Het grootste gedeelte van zijn bezittingen zit al in dozen, een deel staat zelfs al in de woning waar hij naartoe gaat. Maar die is zeven weken later klaar dan beloofd. Dat komt, omdat er van alles mankeerde aan de huizen die onlangs werden opgeleverd.'Ik ben geen bouwkundige. Maar dit is wel weer een hele teleurstelling voor de mensen die er zouden gaan wonen. Je steekt er verschrikkelijk veel energie in.''Het is een hele opgave', verzucht Van Dijken. 'Daar heb je wel slapeloze nachten van.'