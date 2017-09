René Paas brengt een bezoek aan Haren

De verhoudingen tussen de gemeente Haren en de provincie mogen op bestuurlijk niveau verstoord zijn, dat weerhoudt commissaris van de Koning René Paas er niet van om vrijdag een bezoek te brengen aan het college van B&W van Haren.

Tijdens dit reguliere ambtsbezoek worden diverse actuele Harense onderwerpen en projecten besproken. Daaronder bijvoorbeeld archeologische vondsten in het klooster Yesse, het project om statushouders onder te brengen in het voormalige zusterhuis van Beatrixoord en de Fietsroute Plus richting Stad.Er is geen formele agenda. Het kan dus zijn dat heikele punt van de herindeling met Groningen en Ten Boer, waar Haren zich tegen verzet, ook aan de orde komt.