Werkstraf geëist wegens hennepteelt

(Foto: politie.nl (Archief))

Een 45-jarige man uit Opende hangt een werkstraf van 200 uur en een gevangenisstraf van twee maanden voorwaardelijk boven het hoofd wegens hennepteelt. Ook wordt de man verdacht van witwaspraktijken.

Volgens het Openbaar Ministerie is de man medio 2014 betrokken geweest bij hennepkwekerij in Drachten. Daar trof de politie 850 hennepplanten aan. In de woning van de man in Opende stuitten agenten op twaalf kilo natte en droge hennep aan.



Ruimte beschikbaar gesteld

Volgens de officier van Justitie heeft de man een ruimte beschikbaar gesteld voor de teelt van hennep. De man gaf op de zitting zelf aan, niets met hennepteelt te maken hebben. Justitie is een andere mening toegedaan en denkt dat de man ruim 237.000 euro heeft verdiend. Dat bedrag moet worden ingeleverd.