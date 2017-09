Treant zoekt ondanks bezuinigingen toch personeel

Zorggroep Treant zoekt ondanks de geplande bezuingingen nog altijd personeel. Vooral medische specialisten zijn in een aantal disciplines moeilijk te vinden. Tegelijk bestrijdt Treant het beeld dat het personeel de organisatie verlaat. Er zouden netto 137 banen bij zijn gekomen.

De combinatie van 17 woonzorgcentra en drie ziekenhuizen, waaronder het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal moet 15 miljoen euro ombuigen.Volgens een woordvoerder hoeft dat niet te betekenen dat er minder mensen kunnen werken. 'We kunnen ook efficiënter werken en met hetzelfde aantal mensen meer verdienen. En we kunnen ook bezuinigen op de inkoop.'De organisatie baalt van de recente publiciteit dat personeel niet bij Treant wil werken, als gevolg van die bezuiniging en van de vermeende slechte sfeer. Die hangt samen met een conflict tussen bestuur en ondernemingsraad over de manier waarop de zorggroep bestuurd wordt. Inzet van dat conflict is de vraag of artsen plaats moeten nemen in de directie.Volgens een woordvoerder van Treant klopt het beeld niet, want de formatie groeit nog steeds. Maar wordt het door die berichtgeving moeilijker om personeel te trekken, en dat terwijl Treant erom zit te springen: 'Vooral specialisten ligt moeilijk. De bekendste voorbeelden zijn oogzorg en geriatrie. Daarvan zijn er te weinig van in heel Nederland. Ze komen niet snel naar deze regio.'