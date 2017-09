Den Oudsten gaat poolshoogte nemen in Kostverloren na autobranden

Burgemeester Peter den Oudsten van de stad Groningen heeft donderdagmiddag persoonlijk poolshoogte genomen in de stadswijk Kostverloren. Daar is veel onrust na een reeks brandstichtingen.

De branden zijn vermoedelijk aangestoken door Linda B., die zelf ook in Kostverloren woont. Ze woont daar sinds enkele maanden, daarvoor woonde ze in Haren. De 27-jarige vrouw is in haar voormalige woonplaats ook al in verband gebracht met brandstichtingen.Den Oudsten wil weten wat er leeft in de wijk en hoopt met zijn bezoek de onrust onder de buurtbewoners te kunnen wegnemen. Buurtbewoner Jacob Bolhuis, voorzitter van de huurdersvereniging en het wijkcentrum, zei eerder al een buurtwacht in te stellen bij een terugkeer van Linda B.De komende twee weken zal de verdachte in elk geval nog niet terugkeren in de wijk. Haar voorarrest is met twee weken verlengd.