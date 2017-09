Waddeneilanden steunen Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius

(Foto: Gerben van Es/Ministerie van Defensie)

De Nederlandse Waddeneilanden ondersteunen de eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba met een bedrag van 10.000 euro.

De inwoners van de Caraïbische eilanden lijden onder de gevolgen van de verwoestingen door orkaan Irma. De eilanden zijn vorige week getroffen door één van de sterkste orkanen ooit.



Inwoners leven mee

De inwoners van de eilanden in het Waddengebied leven mee met de inwoners op de getroffen eilanden. Er zijn diverse lokale initiatieven gestart om de getroffen eilanden te ondersteunen. De gemeentebesturen van de Waddeneilanden hebben besloten om in aansluiting hierop een bedrag van 10.000 euro beschikbaar te stellen.



Verwoesting immens

De schaal van verwoesting die de orkaan achterliet met name op het eiland Sint Maarten is immens. Naast de vier dodelijke slachtoffers zijn er nog meer dan tweehonderd personen vermist. Zo'n 90 procent van de huizen en gebouwen is zwaar beschadigd of deels ingestort. Bewoners zitten zonder water, stroom en voedsel. Er zijn mensen die helemaal niks meer hebben. Geen dak boven hun hoofd, geen kleding meer.