Politie rolt hennepkwekerij zonder planten op

(Foto: 112 Groningen)

De politie heeft donderdagmiddag in Beerta een hennepkwekerij in beslag genomen.

In een ruimte boven een café aan de C.G. Wiegersweg werd kweekapparatuur gevonden. Hennepplanten waren er niet. Wel werd in een schuurtje afval van hennepplanten aangetroffen.



Al het materiaal is in beslag genomen. Er zijn geen verdachten aangehouden.