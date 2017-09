Studenten langer gratis naar het Groninger Museum

Groninger studenten kunnen langer gratis naar het Groninger Museum. De proef die dit mogelijk maakt blijkt een succes en is tot 2020 verlengd. Het aantal studenten uit Stad dat het museum bezocht is het afgelopen jaar met 29 procent toegenomen.

Het Groninger Museum heeft een speciaal educatieprogramma op maat en organiseert activiteiten voor jongeren en studenten. Een bezoek is belangrijk om de algemene ontwikkeling van jonge mensen te stimuleren, vindt het museum.De regeling, waardoor studenten gratis naar het Groninger Museum kunnen, is mogelijk gemaakt door het Akkoord van Groningen. De gemeente Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool, het UMCG, de provincie Groningen, Noorderpoort en het Alfa College heben hier afspraken over gemaakt