'Akkoord in formatie over bed-bad-brood'

De bed-bad-broodboot in Stad (Foto: Remco in 't Hof/RTV Noord)

De formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn het eens over een nieuwe bed-bad-broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

De nieuwe regeling heeft meer kans van slagen dan de poging van het huidige kabinet omdat de gemeenten, die deze plannen grotendeels zelf hebben aangedragen, nu willen meewerken.Volgens de NOS komen er acht opvanglocaties verspreid over Nederland waar gemeenten uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen sturen, waaronder vermoedelijk in de stad Groningen.Het beleid op de acht locaties is gericht op terugkeer binnen twee maanden nadat de vreemdeling is afgewezen voor een verblijfsvergunning.Eind vorig jaar zette staatssecretaris Dijkhoff een streep door de financiering vanuit het Rijk. Sindsdien betaalt de gemeente Groningen de opvang zelf, in de hoop dat de formerende partijen zouden besluiten de kosten weer op zich te nemen.