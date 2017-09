De Liefde draait niet meer

(Foto: Cor Krijger/Groningen in Beeld)

Molen De Liefde in Uithuizen staat al enige tijd stil. De koren- en pelmolen aan de Mennonietenkerkstraat kampt met een probleem met de wieken.

Gemeentebelangen Eemsmond trok donderdagavond aan de bel tijdens de raadsvergadering. De partij is bang dat er geen geld is om het euvel te verhelpen en dat het daardoor nog lange tijd duurt.



'Zo snel mogelijk repareren'

Wethouder Harald Bouman laat weten dat de gemeente subsidie krijgt voor het onderhoud van de molen. 'We laten het daarom zo snel mogelijk repareren. Hopelijk kan De Liefde voor het einde van dit jaar weer draaien', zei Bouman.